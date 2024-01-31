Мор: «Новички «Зенита» оставили приятное впечатление»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о выступлениях новичков «Зенита» в товарищеских матчах.

Напомним, текущей зимой петербургский клуб пополнился бразильцами Артуром, Нино и Педро. Также в стан «сине-бело-голубых» перешёл полузащитник Ильзат Ахметов, ранее выступавший за «Краснодар».

«Что касается новичков «Зенита», то все они оставили приятное впечатление. Педро забивал, Артур показал хороший футбол. Видно, что у этого игрока хорошая техника, есть скорость, мышление, он умеет обыграть один в один. Это как раз то, чего не хватало «Зениту» в первой части сезона», — цитирует Мора «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» сейчас отстают на два балла.