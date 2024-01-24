Камоцци: «Спартак» должен продлить контракт с Джикией»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем защитника и капитана «красно-белых» Георгия Джикии в московском клубе.

Напомним, контракт 30-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца мая нынешнего года. Ранее сообщалось, что клуб готов продлить соглашение с Джикией, однако не может предложить защитнику зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро за сезон.

«Спартак» должен продлить контракт с Джикией, это лидер команды. Но в этом вопросе нужно принять взвешенное решение», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В текущем сезоне опытный футболист провёл за «красно-белых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.