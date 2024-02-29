Тарханов: «Спартак» может как «выстрелить», так и провалиться»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Специалист назвал «Зенит» небольшим фаворитом предстоящей встречи, так как петербуржцы будут играть на своём поле. При этом Тарханов отметил, что «Спартак» — это боеспособная команда, которая может себя проявить с наилучшей стороны.

«Спартак» может как «выстрелить», так и провалиться. Команда — боеспособная, футболисты в ней хорошие. Хотя у питерцев состав всё же сильнее», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта и начнётся он в 19:30 по московскому времени.