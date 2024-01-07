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«Зенит» приближается к трансферу бразильца за 18 миллионов евро

07 Января 2024 • 16:31 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Петербургский «Зенит» в скором времени пополнит свои ряды новым бразильцем. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «сине-бело-голубые» приближаются к трансферу нападающего Артура из «Палмейраса».

Источник утверждает, что сумма перехода составит 18 миллионов евро. Клубам ещё предстоит согласовать некоторые детали перед тем, как о сделке объявят официально. Бразильца связывают с трансфером в «Зенит» уже два месяца.

25-летний Артур всю карьеру провёл на родине. В минувшем календарном году нападающий провёл 31 матч в высшем дивизионе Бразилии, где отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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Зенит Палмейрас Артур трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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