«Зенит» приближается к трансферу бразильца за 18 миллионов евро

Петербургский «Зенит» в скором времени пополнит свои ряды новым бразильцем. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «сине-бело-голубые» приближаются к трансферу нападающего Артура из «Палмейраса».

Источник утверждает, что сумма перехода составит 18 миллионов евро. Клубам ещё предстоит согласовать некоторые детали перед тем, как о сделке объявят официально. Бразильца связывают с трансфером в «Зенит» уже два месяца.

25-летний Артур всю карьеру провёл на родине. В минувшем календарном году нападающий провёл 31 матч в высшем дивизионе Бразилии, где отметился пятью голами и двумя результативными передачами.