Орещук не считает 14 миллионов евро слишком высокой ценой за Скопинцева

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о желании московского клуба заработать на продаже защитника Дмитрия Скопинцева в «Зенит» 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил за 26-летнего футболиста лишь 6 миллионов евро, поэтому в «Динамо» отклонили такое предложение. По мнению Орещука, 14 миллионов — оправданная цена за Скопинцева.

«Продавать своего ведущего футболиста на этой позиции за 6 миллионов — это неправильно. Насколько я знаю, Скопинцева купили за 4,5 миллиона у «Краснодара». Плюс он россиянин, игрок сборной. За сколько его продавать? В убыток себе? Думаю, все должны быть довольны: и Скопинцев, и клуб, который из него сделал футболиста», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Скопинцева один гол и две результативные передачи в 22 матчах в футболке «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3 миллиона евро.