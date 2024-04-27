Бояринцев оценил работу нового тренера «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о работе Владимира Слишковича на посту главного тренера «красно-белых».
«Он нащупывает определённые сочетания. В ближайших матчах увидим плоды его работы. А так пока рано говорить о его работе в «Спартаке». Непонятно, это его «Спартак» или ещё Абаскаля», - передает слова Бояринцева «Чемпионат».
Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «красно-белых» был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль. После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.
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