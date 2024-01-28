​«Динамо» просит у «Зенита» 14 млн евро за Скопинцева

«Зенит» ищет футболиста, который заменит Данила Кругового на позиции левого защитника. Круговой, как известно, был отправлен доигрывать сезон во второй команде «сине-бело-голубых» после заключения предварительного контракта с ЦСКА.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Зенит» предложил «Динамо» за Скопинцева 6 миллионов евро. Московский клуб ответил, что готов продать 26-летнего защитника за 14 миллионов евро. Теперь в переговорах пауза.

Отмечается, что с самим Скопинцевым «Зенит» уже договорился. При переезде в Санкт-Петербург футболист будет зарабатывать 1,4 миллиона евро за сезон.