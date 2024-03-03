​Камоцци оценил результат «Спартака» в матче с «Зенитом»

«Зенит» и «Спартак» не смогли выявить сильнейшего в матче 19-го тура чемпионата России – ничья 0:0. Комментарий по поводу результата дал Франко Камоцци, который в своё время работал в «Спартаке» советником владельца.

«Когда вы не можете выиграть, вам не обязательно проигрывать, так что ничья – хороший результат. Не удивлён отсутствию голов. Первый матч после долгой паузы никогда не бывает лёгким. Время покажет», - цитирует Камоцци Metaratings.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Факел». Встреча пройдёт в «Лужниках», поскольку на домашнем стадионе «Спартака» возникли проблемы с газоном – поле не готово к проведению матчей.