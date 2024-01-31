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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Талант у новичков «Зенита» есть, но им ещё нужно влиться в коллектив»

31 Января 2024 • 09:09 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 19:30

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о уровне новичков петербургского клуба.

Напомним, текущей зимой состав «сине-бело-голубых» пополнили Ильзат Ахметов, Нино, Педро и Артур.

«Видно, что новички играть умеют, но пока что‑то искромётное выделить сложно. Талант у ребят есть, но им ещё нужно влиться в коллектив. Когда все наберут форму, тогда можно что‑то говорить», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отметим, что в настоящий момент в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта. Соперником петербургской команды по 19-му туру станет «Спартак».

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