Корнеев: «Талант у новичков «Зенита» есть, но им ещё нужно влиться в коллектив»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о уровне новичков петербургского клуба.

Напомним, текущей зимой состав «сине-бело-голубых» пополнили Ильзат Ахметов, Нино, Педро и Артур.

«Видно, что новички играть умеют, но пока что‑то искромётное выделить сложно. Талант у ребят есть, но им ещё нужно влиться в коллектив. Когда все наберут форму, тогда можно что‑то говорить», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отметим, что в настоящий момент в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта. Соперником петербургской команды по 19-му туру станет «Спартак».