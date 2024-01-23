Стрепетов: «Видно, что Марио Фернандес нацелен завоевать место в стартовом составе «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов назвал лучших игроков петербургской команды в прошедшем товарищеском матче против самаркандского «Динамо» (5:1).

Эксперт отметил бразильских новобранцев «сине-бело-голубых» Артура и Педро. Кроме того, Стрепетов похвалил за игру защитника Марио Фернандеса, отметившегося забитым голом.

«Видно, что он (Фернандес) нацелен завоевать место в стартовом составе, понравилось его движение и желание. Ну и хотел бы отметить молодого Дмитрия Васильева, он сыграл в защите и забил мяч, а каждый гол приносит игроку уверенность в своих силах», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Фернандес провёл за «Зенит» 15 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета петербургского клуба футболист защищает с лета прошлого года.