​«Зенит» станет лидером РПЛ, если обыграет «Спартак»

В Российской премьер-лиге проходит девятнадцатый тур. В субботу «Краснодар», который всю зиму провёл на вершине турнирной таблицы, упустил победу над «Рубином» - матч завершился со счётом 1:1.

Прямо сейчас у «Краснодара» 39 очков в кармане. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на три очка. Если питерцы обыграют «Спартак», то они догонят «Краснодар» по количеству баллов. Более того, именно «сине-бело-голубые» станут лидерами по дополнительным показателям – у них при таком раскладе будет больше побед. Именно количество побед является следующим критерием после очков и результатов личных встреч (в первом круге «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью).

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует в 19:30, не пропустите текстовую трансляцию.