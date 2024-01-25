Мостовой: «У «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результатах московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 18 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.

По мнению Мостового, нынешний состав «Спартака» способен бороться за чемпионский титул. Отдельно эксперт выделил защитника Срджана Бабича и нападающего Квинси Промеса.

«У «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство. Но Абаскаль вместе с этими игрокам идёт лишь пятым. Промес и Бабич — два кита, на которых сейчас держится «Спартак». Без них были бы ещё ниже», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Свой первый матч в рамках РПЛ после зимней паузы «Спартак» проведёт 2 марта против действующего чемпиона страны «Зенита». Сейчас отставание «красно-белых» от петербургской команды составляет шесть очков.