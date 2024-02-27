Пименов объяснил, почему «Спартак» уже долго не может обыграть «Зенит» в РПЛ

Руслан Пименов, бывший российский нападающий объяснил неудачи московского «Спартака» в последних играх с принципиальным соперником в лице питерского «Зенита».

«Семь лет без побед «Спартака» над «Зенитом» демонстрируют, как обстоят дела в клубе. Постоянная чехарда наверху. Это влияет и на игроков. Стратегии в плане трансферов нет», - говорит Пименов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартаку» предстоит гостить в Питере у «Зенита» уже совсем скоро, 2 марта в рамках 19 тура РПЛ. В последний раз «красно-белые» обыгрывали «Зенит» в рамках Премьер-лиги 27 ноября 2017 года – шесть с половиной лет назад.