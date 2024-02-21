Митрофанов — о легионерах «Зенита»: «Если они придают яркости чемпионату, я за то, чтобы такие игроки появлялись»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о большом количестве бразильских футболистов в составе «Зенита».

Напомним, сейчас «Зенит» представляют 10 бразильских игроков, включая Марио Фернандеса и Клаудиньо, которые также имеют российское гражданство.

«Если исходить из того, что в нашем футболе появляются классные легионеры, которые показывают свой стиль игры и придают яркости чемпионату, способствуют росту наших футболистов, я скорее за то, чтобы такие игроки появлялись», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отметим, что команда из Санкт-Петербурга является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд.