Агент: Если насыпят сумасшедшие деньги, почему бы Джикии не переехать в Саудовскую Аравию?

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился комментарием о возможном переходе капитана «Спартака» Георгия Джикии в чемпионат Саудовской Аравии.
«Если насыпят какие-то сумасшедшие деньги, почему бы и нет? Если в клубе такое отношение к нему, и фиг с ним», — приводит слова Сафонова Legalbet.
Агент отметил, что у Джикии хорошая карьера, ведь он был чемпионом России вместе со «Спартаком», играл в сборной, где был капитаном.
В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.
Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
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