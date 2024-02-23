Агент: Если насыпят сумасшедшие деньги, почему бы Джикии не переехать в Саудовскую Аравию?

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился комментарием о возможном переходе капитана «Спартака» Георгия Джикии в чемпионат Саудовской Аравии.

«Если насыпят какие-то сумасшедшие деньги, почему бы и нет? Если в клубе такое отношение к нему, и фиг с ним», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Агент отметил, что у Джикии хорошая карьера, ведь он был чемпионом России вместе со «Спартаком», играл в сборной, где был капитаном.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

