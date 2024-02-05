Бояринцев рассказал, когда он будет готов возглавить «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев, ранее занимавший пост главного тренера «Сокола», рассказал, при каком условии он будет готов возглавить «красно-белых».

«Надо проявить себя в Мелбет-Первой лиге, решить там задачу с одним из клубов, вывести команду в РПЛ», — цитирует Бояринцева Sport24.

В текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги под руководством Бояринцева «Сокол» провёл 20 матчей, в которых одержал пять побед, пять раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

Напомним, Бояринцев выступал за «Спартак» в период с 2005 по 2007 год, а также в 2009 году. Вместе с «красно-белыми» полузащитник четыре раза выигрывал серебряные медали чемпионата России.