Радченко рассказал, что может помешать «Краснодару» выиграть чемпионат

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о конкуренции между петербургской командой и «Краснодаром» в борьбе за чемпионский титул.

По мнению Радченко, в нынешнем сезоне «Краснодар» имеет хорошую возможность стать чемпионом России. При этом эксперт отметил, что более качественная скамейка запасных может сказаться в пользу «Зенита».

«Играть одними и теми же футболистами весь сезон очень тяжело. Когда нет игроков, которые могут выйти на замену, и они не хуже игроков стартового состава. Пример этому — «Зенит», — цитирует Радченко Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.