​Стало известно, когда Промес сбежал с места ДТП в ОАЭ

Квинси Промес в четверг не смог улететь со «Спартаком» в Россию после зимних сборов в ОАЭ. Выяснилось, что задержание футболиста полицией связано с его побегом с места ДТП. Теперь Промесу грозит наказание в ОАЭ.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ДТП с участием Промеса произошло в середине февраля между двумя зимними сборами «Спартака». Предполагается, что это случилось на следующий день после того, как Квинси приехал с двумя сумками на игру.

Источник отмечает, что в 2023 году Промес уговаривал «Спартак» взять его в ОАЭ на сборы, но клуб решил не рисковать, учитывая риск экстрадиции в Нидерланды. В 2024 году Квинси настаивал сильнее, и его взяли.

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