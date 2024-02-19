Сантос — о новичках «Зенита»: «Адаптация ещё идёт, но в плане вхождения в коллектив всё в порядке»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался об адаптации новичков петербургского клуба.

Напомним, текущей зимой состав «Зенита» пополнили Педро, Нино, Артур и Ильзат Ахметов.

«Я думаю, что процесс адаптации ещё идёт, потому что нам ещё предстоит вернуться в зимний Петербург из тёплого солнечного Абу-Даби (улыбается). В плане вхождения в коллектив, адаптации к партнёрам по команде, думаю, что всё уже в порядке», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

Свой первый матч во второй части сезона петербургская команда проведёт 2 марта против «Спартака». На сегодняшний день «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Краснодара» на два очка.