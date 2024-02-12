Мейра: «Семак был фантастическим игроком, сейчас он — превосходный тренер»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

Мейра назвал Семака очень хорошим тренером, который знает, как сплачивать игроков и добиваться результата.

«Нужно быть отличным специалистом, чтобы выиграть чемпионат России пять раз подряд. Безусловно, у «Зенита» хороший состав, но футболисты не могут завоёвывать трофеи без грамотного тренера. Семак был фантастическим игроком, сейчас он — превосходный тренер», — приводит слова Мейры «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством российского специалиста «сине-бело-голубые» пять раз подряд выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.