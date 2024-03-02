Коновалов: «Я не увидел у «Спартака» боязни «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Зенитом», который закончился ничьей 0:0.

- Игра оправдала ожидания?

- Да. Она была напряженная, интересная. Но видна была какая-то скованность. Поэтому игра получилась более стратегическая.

- Есть разочарование, что мы не увидели голов?

- Есть. Хотя игра держала в напряжении. Ее интересно было смотреть.

- Кто был ближе к победе?

- Если брать моменты, у «Зенита» была пара возможностей забить, когда питерцы выходили на ударную позицию. Они были ближе к голу. Ну, и небольшое территориальное преимущество тоже было у хозяев.

- Для «Спартака» игра была непривычная, потому что пришлось много обороняться. Вы чувствовали у гостей дискомфорт в связи с этим?

- Москвичи оборонялись достаточно неплохо. Особых моментов они не дали создать «Зениту». Какой-то боязни я не увидел. Единственное, необычно было видеть, что «красно-белые» больше обороняются, чем ведут позиционные атаки.

- Как вам связка Соболев – Угальде? На сборах они в таком сочетании не играли.

- Угальде понравился. Когда он был с мячом – неплохо разбирался в эпизодах. Соболев не нашел момента проявить себя и был незаметен. Когда Саша в форме – он активен, создает моменты. Видимо, еще не набрал необходимые кондиции, или игра так складывалась, что приходилось много работать без мяча.

- Что понравилось в игре «Спартака» в целом?

- То, что в обороне команда сыграла на ноль. Обычно там возникают проблемы. Ребята сыграли в защите собрано и организованно. Значит, «Спартак» может надежно действовать в обороне.

Реклама

- «Зенит» стал сильнее с приходом новичков?

- Понравился Педро, который вышел на замену. Видно, что это неординарный футболист, с хорошим дриблингом, быстрый. За ним будет интересно наблюдать в дальнейшем. А Артур – достаточно обычный игрок.

- Промеса не хватало, или его удалось заменить?

- Промеса сложно заменить. Он способен в одиночку решить исход матча. Если бы он был, у «Спартака» было бы больше моментов. Думаю, его не хватало.

- Как отнеслись к тому, что дисквалифицированный Абаскаль не остался в Питере на матч, а улетел в Москву?

- Он и до этого смотрел игру на базе, когда был дисквалифицирован. Если ему так комфортнее и на футболистах это не отражается, то все нормально. Возможно, он уехал на фарт.

Реклама

Елена Григорьевская