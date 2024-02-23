Состав «Зенита» остался самым дорогим в РПЛ

22 февраля в России официально закрылось зимнее трансферное окно.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, самый дорогой состав Российской премьер-лиги у санкт-петербургского «Зенита». На данный момент он оценивается в 159,3 млн евро. На второй позиции располагается «Краснодар», стоимость состава которого составляет 102 млн евро. Тройку замыкает московский «Спартак» (94,5 млн евро).

По итогам 18 сыгранных туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 38 очков. Ближайший преследователь «быков» — «Зенит» (36), а третьем месте идет «Динамо» (32).