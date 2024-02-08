Глушаков заявил, что у «Зенита» нет шансов стать народной командой

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, способен ли «Зенит» стать народной командой. Напомним, «сине-бело-голубые» являются чемпионами пяти последних сезонов в РПЛ.

Глушаков считает, что звание народной команды может носить только «Спартак».

«Спартак» — народная команда. И всё! Есть ли у «Зенита» шансы стать народной командой? Нет», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая пятый «Спартак» на шесть очков. Отметим, что в общей сложности петербургский клуб становился чемпионом 10 раз.