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Пименов — об Амарале в «Спартаке»: «Я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять»

24 Декабря 2023 • 10:20 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о назначении португальского специалиста Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

Напомним, о назначении Амарала было объявлено 22 декабря, ранее португалец работал в «Бенфике».  

«Что думаю о назначении Амарала в «Спартак»? Позже посмотрим. Лично я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять. Но в «Спартаке», видимо, доверия к специалистам из России сейчас нет», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой первый матч в весенней части сезона «красно-белые» проведут против «Зенита». Эта игра состоится в начале марта 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Пименов Томаш Амарал ещё теги

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