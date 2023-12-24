Пименов — об Амарале в «Спартаке»: «Я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о назначении португальского специалиста Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

Напомним, о назначении Амарала было объявлено 22 декабря, ранее португалец работал в «Бенфике».

«Что думаю о назначении Амарала в «Спартак»? Позже посмотрим. Лично я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять. Но в «Спартаке», видимо, доверия к специалистам из России сейчас нет», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой первый матч в весенней части сезона «красно-белые» проведут против «Зенита». Эта игра состоится в начале марта 2024 года.