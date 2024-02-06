Рианчо: «Спартак» значит больше, чем Джикия»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии, который в скором времени может покинуть команду.

Специалист отметил, что хоть Джикия и является многолетним лидером «Спартака», клуб всегда значит больше, чем отдельный игрок.

«Манчестер Юнайтед» больше, чем Роналду, «Барселона» больше, чем Месси. История с Джикией — не исключение. В конечном счёте «Спартак» значит больше, чем любой игрок, в том числе капитан. Поэтому решение всегда остаётся за клубом», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года. Действующий контракт 30-летнего защитника с московским клубом рассчитан до ближайшего лета.