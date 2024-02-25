Агент Маслова рассказал, почему футболист «Спартака» не перешёл в сербский клуб

Сергей Галунов, агент защитника «Спартака» Павла Маслова, рассказал, почему российский футболист не перешёл в один из сербских клубов.

По словам агента, клуб из Сербии хотел взять Маслова в аренду, по условиям которой «Спартак» должен был выплачивать футболисту большую часть его зарплаты. Однако, как отметил Галунов, сделка не состоялась по причине сразу нескольких факторов.

«Аренда была бесплатная, большая часть заработной платы оставалась на «красно-белых». Тут в дело вмешалось несколько факторов, один из которых — определённые проблемы футболиста со здоровьем», — цитирует Галунова Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний Маслов провёл за «Спартак» четыре игры, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.