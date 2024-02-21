Баранник: Нино точно будет одним из основных игроков «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о защитнике санкт-петербургского клуба Нино.

«На сборах новичок Нино выглядел уверенно и солидно, думаю, он точно будет одним из основных. Я бы даже сказал, что Нино — это тот игрок, которого не хватало «Зениту», — заявил Баранник Legalbet.

Напомним, в зимнее трансферное окно 26-летний Нино перебрался в «Зенит» из «Флуминенсе».

По итогам первой части сезона «Зенит» стал вторым в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 36 очков в 18 турах. Лидером РПЛ является «Краснодар», который опережает команду Сергея Семака на два балла.