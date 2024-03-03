Гладилин: «Спартак» находится в очень хорошем функциональном состоянии»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин после матча 19-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом» (0:0) поделился мнением о состоянии команд на старте весенней части сезона.

По мнению специалиста, обе команды показали хорошую физическую подготовку.

«Функционально обе команды нормально готовы. «Спартак» вообще в очень хорошем состоянии функциональном. Так что здесь претензий нет», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 10 марта против «Факела». На сегодняшний день «красно-белые» отстают от лидирующего в турнирной таблице РПЛ «Краснодара» на восемь очков.