Ерохин назвал главную обязанность Педро

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин назвал главную обязанность, которую должен выполнять новичок команды Педро. Напомним, 17-летний бразилец перебрался в команду Сергея Семака в январе из «Коринтианса».

«Дедовщины у нас нет, и у Педро пока никаких дополнительных обязанностей, кроме как хорошо играть и помогать команде, пока не существует!», – цитирует Ерохина издание Bobsoccer.

Отметим, что Педро может закрыть любую позицию в атаке: бразилец способен сыграть на обоих флангах и в центре нападения. «Зенит» заплатил за молодого таланта 9 миллионов евро компенсации.