«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Интернасьонале» на правах аренды. Об этом петербургский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Отмечается, что соглашение Ренана с бразильским клубом рассчитано до конца 2024 года.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» в январе 2023 года из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» 20-летний футболист успел провести 18 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Свой первый официальный матч в 2024 году «сине-бело-голубые» проведут 2 марта против «Спартака».