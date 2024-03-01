Пономарёв: Промес — большая потеря для «Спартака»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос о том, сильно ли скажется на «Спартаке» потеря нападающего Квинси Промеса.

«Конечно! Он основной игрок, очень интересный, только с ним нужно работать — он же пижон», — цитирует Пономарёва Rusfootball.

Как отметил эксперт, Промес хорошо распоряжается с мячом и забивает много голов, поэтому для «Спартака» это будет большая потеря.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провел 21 матч с учетом всех турниров, в которых стал автором восьми забитых мячей и записал в свой актив восемь ассистов.

2 марта «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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