Адамов — об игре в поле: «Не люблю бегать, поэтому не скажу, что был в восторге»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о тренировке команды, во время которой голкиперы выполняли роли полевых игроков.

По словам Адамова, во время этого эксперимента вратари получили новые интересные эмоции, однако ему самому не очень нравится играть в поле.

«Не очень люблю бегать, поэтому не скажу, что был в восторге. (Улыбается.) К тому же в этот день было довольно жарко. Для всех тренировка получилась восстановительная, а для вратарей — нагрузочная», — цитирует Адамова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Адамов провёл за «Зенит» шесть матчей, пропустив в них четыре гола. В ближайшем 19-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Эта игра состоится 2 марта и начнётся она в 19:30 по московскому времени.