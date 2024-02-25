Дьяков: «Не вижу смысла для «Зенита» тратить такие суммы, когда нет еврокубков»

Бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

Напомним, этой зимой состав петербургской команды пополнили Артур, Нино, Педро и Ильзат Ахметов. По мнению Дьякова, в условиях отстранения российских клубов от еврокубков нет смысла тратить большое количество денег на новых футболистов.

«Я не вижу смысла для «Зенита» тратить такие суммы, когда клуб не участвует в европейских кубках. Я бы хотел видеть, чтобы клуб развивал своих собственных игроков, чтобы участвовал в их воспитании и развитии молодёжи. Пока что в «Зените» не видно такой практики», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут уже 2 марта против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.