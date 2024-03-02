Слишкович: «Можно смотреть на эту ничью и с положительной точки зрения»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Довольно долго вы не производили замены. Считаете, что сложно войти в такую интенсивную игру?

- Все замены обуславливаются именно игрой, тем, как развивается она, какие необходимо внести корректировки, какие у нас и соперника задачи. У них было два классических нападающих, Кассьерра и Сергеев. Мы хотели закрыть эту игру.

- Вас не удивило, что Соболев не стал смотреть игру до конца и ушел в раздевалку?

- Он ушел в раздевалку, переоделся и принял душ, потому что действительно выложился сегодня на поле полностью, сделал все для команды. Сразу после этого он вернулся на скамейку.

- Стратегически эта ничья - нормальный результат для вашей команды?

- Конечно, если не удается победить, то необходимо как минимум не проиграть. Сегодня мы добились этого, хотя изначально естественно все мы настраивались на победу. У нас были определенные предпосылки для этого. Тем не менее, завоевать здесь очко - непросто. Все это знают. Можно смотреть на эту ничью и с положительной точки зрения.