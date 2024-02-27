ЦСКА или «Зенит»: Игрок «Спартака» Игнатов назвал самого принципиального соперника

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос, какой соперник является для него наиболее принципиальным.

«Сделаю выбор в пользу противостояния с «Зенитом». Дам 51 процент на 49. Одно дерби историческое [с ЦСКА], второе — современное», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В этом сезоне 23-летний полузащитник появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых трижды поразил ворота соперников и стал автором четырех ассистов.

После 18 туров «Спартак» находится на пятой строчке в чемпионате России, сумев заработать 30 зачетных баллов. Отставание от лидирующей тройки составляет два очка.