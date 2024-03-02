Бубнов рассказал, как завершится матч «Зенит» - «Спартак»

В центральном противостоянии 19-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе встретится со столичным «Спартаком». Об этом матче высказал мнение экс-игрок «красно-белых» Александр Бубнов.

«2:1. «Зениту» нужно побеждать, чтобы не отстать от «Краснодара», тем более дома играют. Вряд ли выиграть получится легко, но полагаю, что коллектив из Санкт-Петербурга справится», - приводит слова аналитика Sportbox.

«Зенит» примет «Спартак» на домашнем стадионе «Газпром Арена» сегодня, 2 марта. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед игрой хозяева занимают второе место, а гости – пятое.