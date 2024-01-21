Белоус: «В ситуации с Круговым «Зенит» несёт репутационные потери»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус высказался о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, 25-летний Круговой договорился о контракте с ЦСКА, который начнёт действовать летом нынешнего года. До этого момента футболист будет выступать в составе второй команды «Зенита».

По мнению Белоуса, сложившаяся ситуация нанесла «Зениту» репутационный ущерб, так как петербургскому клубу следовало заранее начать договариваться о продлении контракта с Круговым.

«Надо было за год предлагать контракт Круговому, если «Зениту» он действительно был нужен. То, что клуб хочет наказать Кругового, отправив его, игрока сборной, во вторую команду — это по меньшей мере некрасиво. ЦСКА надо постараться взять Данила в аренду», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.