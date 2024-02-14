Червиченко — о ситуации с Промесом: «Это сугубо имиджевая история «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что нидерландский суд приговорил нападающего «красно-белых» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

По мнению Червиченко, если в сложившейся ситуации «Спартак» не увидит для себя репутационных потерь, то Промес останется в команде.

«Это сугубо имиджевая история «Спартака». Если «Спартаку» для имиджа это нормально, то Промес должен оставаться и играть, потому что он на поле пока приносит пользу», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета нынешнего года. В текущем сезоне на счету нидерландского футболиста восемь голов и восемь результативных передач в 21 проведённой встрече.