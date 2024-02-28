Романцев: Джикия преданный делу и «Спартаку» человек

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации с защитником и капитаном «красно-белых» Георгием Джикией.

Тренер заявил, что не совсем понимает, зачем агент Джикии сделал такое публичное заявление, ведь он просто вынес сор из избы, сыграв на руку недругам «Спартака».

«От себя скажу, что общение с Джикией убедило меня в том, что он очень порядочный, преданный делу и команде человек. И в данной ситуации это главное. Успехов тебе, Георгий!» — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки. Действующий трудовой договор Джикии со «Спартаком» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.