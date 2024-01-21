Мостовой: «Я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на шутливое высказывание экс-игрока сборной России Романа Широкова о том, что прославленный в прошлом футболист смог бы заменить в «Спартаке» нынешнего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Широков прав – конечно, я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке». Ромка разбирается в футболе», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году и на данный момент тренерского опыта он не имеет. Абаскаль же возглавил «красно-белых» летом 2022 года, успев выиграть с командой бронзовые медали чемпионата России.