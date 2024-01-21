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Мостовой: «Я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке»

21 Января 2024 • 14:24 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на шутливое высказывание экс-игрока сборной России Романа Широкова о том, что прославленный в прошлом футболист смог бы заменить в «Спартаке» нынешнего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Широков прав – конечно, я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке». Ромка разбирается в футболе», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году и на данный момент тренерского опыта он не имеет. Абаскаль же возглавил «красно-белых» летом 2022 года, успев выиграть с командой бронзовые медали чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
21 Января 2024 в 14:35
да и я бы смог и любой кто нибудь а только толку то точно не будет
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