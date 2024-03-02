Семак: «Могли сыграть лучше, побольше создать, чтобы победить и порадовать своих болельщиков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:0).

- Если в целом оценивать этот матч, по горячим следам можно сказать, что у вас есть чувство разочарования от того, что не удалось набрать три очка? Или вы считаете, что результат закономерен?

- Сложно сказать. Если не выиграли, значит, не наиграли на победу. Что касается самой игры, старались, может быть, не так много явных голевых моментов было. Не хватало хорошей последней передачи. К сожалению. Немного и удачи в каких-то моментах, когда мог мяч залететь. Там из пустых ворот в первом тайме выбили. Конечно, игра раскрылась бы и стала интересней. Но в целом хороший матч, эмоциональный. К сожалению не смогли победить. На победу все-таки не наиграли настолько, чтобы ее заслужить.

- Очень высокая интенсивность была у этой игры. Вы ожидали, что в первом матче для тех и других после паузы будете такой темп поддерживать?

- Хорошее движение было. И у «Спартака» достаточно много игроков быстрых и достаточно выносливых, поэтому игра смотрелась. Что касается самого, наверное, рисунка, несмотря на отсутствие забитых мячей, игра нормально смотрелась, и интенсивность хорошая была. К сожалению, как раз качества сегодня не хватило. Наверное, и новичкам сразу в первый раз в такое дерби непросто было входить. Поэтому будем двигаться дальше.

- Вы сказали про новичков. Если говорить про тех, кто больше времени провел на поле. Что можете сказать про Артура и Нино?

- Нино смотрелся достаточно уверенно, хорошо работал с мячом. Артуру сложнее пришлось, он не так заметен был сегодня на поле. Нужно адаптироваться. Будем работать и двигаться дальше.

- По заменам. Уход Марио Фернандеса и еще одна замена минут за 20 до конца. На что она была направлена?

- Как раз нужно было освежить. У Марио было достаточно моментов, но свежести не хватило, чтобы с мячом дальше уйти и отдать более точную передачу. Наверное, посчитали, что ножки тяжеловаты, и выпустили игрока посвежее. Это же касается и Артура. Он был не так заметен, как обычно, поэтому заменили двоих. Выпустили быстрого Педро и Караваева, который свежий был. К сожалению, остроты больше не стало.

- Есть ли проблема концовок? В конце у «Спартака» два эпизода подряд.

- Действительно, хорошо сыграли в стенку, удар из-за штрафной, наверное, был достаточно неплохой. Хороший был удар. В начале второго тайма был удар с острого угла. Два таких удара. Невозможно против «Спартака» играть, чтобы у наших ворот вообще ничего не было. Я думаю, что в обороне сыграли нормально, за исключением двух моментов. Невозможно накрыть все удары из-за штрафной, играя с командой такого уровня, как «Спартак». Мы могли сыграть лучше, побольше создать, чтобы победить и порадовать своих болельщиков.

- Стратегически ничья - нормальный результат?

- Всегда хочется побеждать. Очки будем считать в конце сезона. Сегодня не получилось, будем работать и готовиться к следующему матчу.