​«Зенит» не смог обыграть «Спартак» дома в РПЛ – такого не было больше пяти лет

Главный матч девятнадцатого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 0:0. Стоит сказать, что «сине-бело-голубые» не смогли обыграть «красно-белых» в Премьер-лиге на своём поле впервые со 2 сентября 2018 года – тогда битва двух столиц тоже завершилась со счётом 0:0.

Между этими двумя нулевыми ничьими «Зенит» обыгрывал «Спартак» в каждом из четырёх домашних матчей чемпионата России – 1:0, 3:1, 7:1 и 3:2.

Если брать не только домашние матчи, то в прошлый раз «Зенит» терял очки в игре против «Спартака» в мае 2022 года (1:1 в Москве).

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