Игнатьев: «Джикия имеет все возможности играть в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года.

Напомним, в текущем сезоне Джикия, являющийся капитаном команды, потерял место в стартовом составе «красно-белых», из-за чего появились слухи о возможном уходе 30-летнего футболиста из клуба.

Игнатьев считает, что сложившаяся ситуация вокруг Джикии в команде — это временные трудности, которые можно преодолеть.

«Джикия — сильный футболист, опытный защитник, настоящий капитан. Такой игрок точно не останется без команды, Георгий — востребованный футболист. Но он имеет все возможности играть в своей команде, в «Спартаке», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» лишь девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Напомним, что цвета московского клуба опытный футболист защищает с 2017 года.