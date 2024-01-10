Бразильский журналист: «15 миллионов евро за Артура – очень высокая цена»

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о переходе нападающего Артура из «Палмейраса» в «Зенит».

Напомним, что за 25-летнего бразильца петербургский клуб заплатил 15 миллионов евро. Алейшо назвал такую цену на Артура завышенной.

«Думаю, он стоит поменьше. Не считаю, что это топ-игрок. Артур показал себя в «Ред Булл Брагантино» – не самой популярной команде Бразилии. В «Палмейрасе» он хорошо начал, но потом выступал не очень здорово и даже заканчивал чемпионат на скамейке», – цитирует Алейшо «Чемпионат».

При этом журналист отметил, что переход Артура способен помочь раскрыться полузащитнику «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

В прошлом сезоне Артур провёл за «Палмейрас» 51 матч, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 10 миллионов евро.