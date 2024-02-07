Каррера: «Если «Спартак» потратил такие деньги на Угальде, значит, он усилит команду»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе в московский клуб из «Твенте» нападающего Манфреда Угальде, за которого, как сообщает портал Transfermarkt, московский клуб заплатил 13 миллионов евро.

По мнению итальянского специалиста, «Спартак» не стал бы платить такие большие деньги за ненужного для команды игрока.

«Сумма трансфера достаточно большая. Не знаю его как игрока, но уверен, что руководство «Спартака» не стало бы платить деньги просто так. Если они потратили такие деньги, значит, его игровые качества усилят команду», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.