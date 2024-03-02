Абаскаль покинул «Спартак» в Санкт-Петербурге после установки

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль решил не оставаться с командой в Санкт-Петербурге, где в субботу вечером «красно-белые» сыграют против «Зенита» в 19-м туре Премьер-лиги. Абаскаль будет отбывать дисквалификацию, поэтому он не сможет находиться на тренерской скамейке. В «Спартаке» сообщили, что испанец посмотрит игру на клубной базе.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Абаскаль покинул расположение «Спартака» в Санкт-Петербурге после того, как дал установку на игру. Источник отмечает, что в аэропорту перед вылетом в Москву Абаскаль смотрел матч ЦСКА – «Оренбург», который открывает субботнюю программу.

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