Булатов: «Назначение таких людей, как Абаскаль, я не понимаю»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.

По мнению эксперта, в «Спартаке» должны работать более известные иностранные специалисты. Булатов отметил, что он пока не знает ни одного человека в спартаковском сообществе, который стоял бы грудью за Абаскаля.

«Я бы понял, работай в «Спартаке» иностранный специалист, доказав­ший всем свою состоятельность, бравший трофеи. Это должен быть специалист хотя бы уровня Спаллетти, кот­орый работал с «Зенио­м». Назначение же так­их людей, как Абаскаль, не понимаю», — цитирует Булатова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Ранее испанский специалист работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.