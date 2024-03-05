«На матче со «Спартаком» была шикарная атмосфера» — Ахметов

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов высказался об атмосфере на матче минувшего тура чемпионата России с московским «Спартаком».

«На матче со «Спартаком» была шикарная атмосфера. Спасибо нашим болельщикам. Всегда приятно играть на полном стадионе, тем более на своем», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

В зимнее трансферное окно полузащитник перебрался в «Зенит» из «Краснодара». Дебют Ахметова пришелся на игру со «Спартаком», в которой хавбек вышел на замену в конце встречи.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура РПЛ, сыграв 0:0.

На данный момент «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два балла.