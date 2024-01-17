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Тренер «Зенита»: «Артур может быть даже резче Малкома»

17 Января 2024 • 15:32 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сравнил новичка петербургского клуба Артура с бывшим игроком команды Малкомом, который сейчас представляет саудовский «Аль-Хиляль».

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» по ходу текущего месяца из «Палмейраса» за 15 миллионов евро.

«И Малком, и Артур резкие и хорошо работают с мячом – тут есть общее. Но есть между ними и отличия. Артур может быть даже резче Малкома», — цитирует де Оливейру «Матч ТВ».

Малком выступал за «сине-бело-голубых» в период с 2019 по 2023 год. В общей сложности в составе «Зенита» бразильский вингер провёл 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.

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