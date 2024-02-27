Игнатов — о пятом месте «Спартака»: «Это не тот результат, которого бы мы хотели»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о результатах команды по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги.

Напомним, после 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ.

«Это не тот результат, которого бы мы хотели. Я уже говорил, что это часть истории, после которой нужно сделать верные выводы», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Хавбек заявил, что «Спартак» учтет все ошибки и хорошо подготовится к возобновлению сезона.

В текущей кампании 23-летний Игнатов провел 21 матч во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и оформил четыре ассиста.